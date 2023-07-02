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Наступного тижня Байден відвідає Великобританію, Литву та Фінляндію

Візит до Європи розпочнеться з Лондона.

Наступного тижня Байден відвідає Великобританію, Литву та Фінляндію
Фото: EPA/UPG

З 9 по 13 липня президент США Джо Байден планує відвідати Великобританію, Литву та Фінляндію. 

Про це повідомили у Білому домі.

Байден спочатку вирушить до Лондона, де зустрінеться з королем Чарльзом III та прем’єр-міністром Ріші Сунаком, щоб “ще більше зміцнити тісні відносини між країнами”. 

Потім 11-12 липня президент вирушить до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО

13 липня президент Байден відвідає Гельсінкі й візьме участь у саміті лідерів США та скандинавських країн. 

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після закінчення війни з Росією Україна має стати членом НАТО, вступ до Альянсу змусить РФ не повторювати збройну агресію.

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