Наступного тижня Байден відвідає Великобританію, Литву та Фінляндію

Візит до Європи розпочнеться з Лондона.

З 9 по 13 липня президент США Джо Байден планує відвідати Великобританію, Литву та Фінляндію.

Про це повідомили у Білому домі.

Байден спочатку вирушить до Лондона, де зустрінеться з королем Чарльзом III та прем’єр-міністром Ріші Сунаком, щоб “ще більше зміцнити тісні відносини між країнами”.

Потім 11-12 липня президент вирушить до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО.

13 липня президент Байден відвідає Гельсінкі й візьме участь у саміті лідерів США та скандинавських країн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після закінчення війни з Росією Україна має стати членом НАТО, вступ до Альянсу змусить РФ не повторювати збройну агресію.