США готові надати Україні касетні боєприпаси, але дискусія триває, − The Washington Post

Високопосадовці Білого дому та Пентагону доводять, що касетні боєприпаси потрібні на полі бою в Україні.

Сполучені Штати готові надати Україні спірні касетні боєприпаси. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

“Зіткнувшись з тривожним браком артилерійських боєприпасів, контрнаступом, що повільно починається, і все відчайдушнішими проханнями Києва про додаткові озброєння, адміністрація Байдена стикається з неминучим рішенням про те, чи постачати Україні суперечливі касетні бомби”, − зазначає газета.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі зазначив, що дискусії про касетні артилерійські снаряди DPICM тривають вже протягом тривалого часу.

Касетні боєприпаси мають підвищити ефективність ЗСУ проти атак росіян, оскільки один снаряд DPICM має таку ж летальність проти згрупованої піхоти, як десять 155-мм артилерійських снарядів.

WP пише, що останніми тижнями високопосадовці Білого дому та Пентагону зв’язалися з Капітолійським пагорбом та союзниками, які давно виступають проти використання касетних боєприпасів, аби довести, що вони потрібні на полі бою в Україні, і надати гарантії щодо того, як вони будуть використовуватися. Остаточне рішення ще не прийнято.

“Ми завжди говорили, що наша допомога у сфері безпеки буде розвиватися в міру того, як змінюватимуться умови на полі бою… Останніми тижнями ми спостерігаємо все більшу потребу в касетних боєприпасах, які могли б допомогти вирішити нестачу боєприпасів, з якою Україна інакше може зіткнутися”, − зазначив американський чиновник.

Посадовці США кажуть, що і Москва, і меншою мірою Київ застосовували касетні боєприпаси у боях. Вони стверджують також, що касетні боєприпаси американського виробництва є значно ефективніші, аніж вироблені в інших країнах.

Нагадаємо, касетні боєприпаси, заборонені у більше ніж 120 країнах, зазвичай випускають велику кількість невеликих бомб, які можуть без розбору вбивати на великій території, загрожуючи цивільному населенню. Коли бомби розлітаються, вони можуть калічити та вбивати мирних жителів і мають високий відсоток невдач, а частина боєприпасів є небезпечною і можуть здетонувати протягом багатьох років після закінчення конфлікту.

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання та накопичення касетних боєприпасів був прийнятий 123 країнами, зокрема більшістю із 28 членів НАТО. США, Україна та РФ відмовилися приєднатися до угоди.