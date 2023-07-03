Зеленський заявив, що реакція Путіна на заколот Пригожина була "слабкою"

Відповідь президента РФ Володимира Путіна на збройне повстання ПВК "Вагнер" була "слабкою", і російський президент втрачає контроль над власним народом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

Також він окреслив журналістам позицію України щодо тимчасово окупованого Криму.

"Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. По-перше, ми бачимо, що він не контролює все. ПВК «Вагнер» просувався вглиб Росії і захоплював певні регіони, та врешті показував, наскільки легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах", – сказав Зеленський.

Він додав, що вся вертикаль влади, яку Путін мав раніше, "просто руйнується".

Зеленський зазначив, що звіти української розвідки показують, що половина Росії підтримує керівника ПВК ”Вагнер” і заколот цього воєнізованого угруповання.

Говорячи про Крим, Зеленський сказав: "Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася".

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що збройний заколот лідера найманців ПВК "Вагнер" Пригожина продемонстрував руйнівний вплив Путіна на Росію і війну, яку Москва веде проти України.

ПВК "Вагнер" здійснила спробу збройного заколоту в Росії 23 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів".

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника "Вагнера" через збройний заколот у Росії закрили. Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи "піти в Білорусь", куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення "походу на Москву" заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації ПВК, а не повалення влади в Росії.