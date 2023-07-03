Голова Військового комітету НАТО позитивно оцінив контрнаступ ЗСУ

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер переконаний, що дії українського військового командування щодо проведення контрнаступу заслуговують на похвалу, і закликає утриматися від коментарів у дусі розчарувань у темпах просування українських військ.

Так він прокоментував ситуацію на полі бою, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це - реальна війна, і люди гинуть щодня. Важко, коли ти там перебуваєш і бачиш, як гинуть твої колеги і друзі, важко бути під обстрілами такої інтенсивності. Це завжди важко, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну, тому що для них це дуже важкий час", - сказав Бауер.

"Ми не маємо коментувати щодо України в плані того, що "вони мають просуватися швидше" або "ми розчаровані, що вони не просуваються швидко". Такі операції надзвичайно важкі, і я гадаю, що те, як вони це роблять, заслуговує на похвалу. Я гадаю, що з хороших причин у деяких місцях вони обережні, тому що ви можете спалити багато сил, якщо ви підете напряму, і вам потрібно знайти слабкі місця, найкращі позиції, щоб спробувати прорватися", - додав він.

Бауер констатував, що контрнаступ - це завжди важка операція, і безпосередньо в Україні перебуває 90% особового складу російської армії.

"Люди ніколи не мають думати, що легко переступити (лінію загороджень, - ред.), так ніколи не буває. В Україні є значна кількість росіян, є значні загороджувальні перешкоди - іноді це декілька кілометрів, іноді це 30 кілометрів глибиною, з мінними полями, серйозними загородженнями, і є ще третя лінія. Щоб через це все пройти, досягти території, де більше немає оборонної інфраструктури - це дуже-дуже важке для українців завдання", - переконаний адмірал.

"У Нормандії в Другій світовій війні союзникам знадобилося до дев'яти тижнів, щоб прорватися через оборонні загородження німців. Тому не дивно, що це не відбувається швидко, люди не мають говорити про це так", - додав Бауер.

Він наголосив, що Україна не має програти цю війну.

"Якщо Україна програє цю війну, це - не кінець нестабільності, це початок ще більшої нестабільності. Як нам відомо, Росія хоче повернутися назад до кордонів 1997 року, що включає три балтійські держави, Польщу, Словаччину, Угорщину, Словенію та Болгарію. Це для нас неприйнятно. Тому ми маємо зрозуміти, що ця війна не лише про Україну, а й про набагато більше, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки це буде потрібно, тому що ми не можемо дозволити росіянам перемогти", - аргументував адмірал.

Він також висловив переконання, що "найважливіше для України - це те, щоб ми продовжували їх підтримувати стільки, скільки знадобиться".

Нагадаємо, раніше Бауер також наголошував, що Росія залишиться загрозою для НАТО, навіть після поразки у війні проти України. Він також говорив, що в НАТО готові до можливого прямого військового зіткнення із РФ.