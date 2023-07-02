Ізраїль хоче придбати у США третю ескадрилью винищувачів F-35

Ізраїль планує придбати третю ескадрилью винищувачів F-35 в уряду США за майже 3 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Закупівля літаків виробництва Lockheed Martin Corp. буде профінансована у межах військової допомоги США, повідомило міністерство оборони Ізраїлю.

Світовий інтерес до F-35 різко зріс через вторгнення Росії в Україну. Минулого тижня США схвалили продаж 24 літаків Чехії, а Південна Корея заявила, що також хоче отримати більше літаків. Ізраїль першим отримав літак за межами США.

Це придбання “розширить ізраїльський парк літаків-невидимок на 25 − до 75”.

“І Lockheed Martin, і виробник двигунів Pratt & Whitney, підрозділ Raytheon Technologies, взяли на себе зобов'язання залучити ізраїльську оборонну промисловість до виробництва компонентів для літаків”, − зазначає видання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав США прискорити підготовку льотчиків-винищувачів, щоб надати їм техніку, необхідну для оборони та контрнаступу проти Росії.