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Ізраїль хоче придбати у США третю ескадрилью винищувачів F-35

Загалом ізраїльський парк літаків-невидимок має зрости втричі.

Ізраїль хоче придбати у США третю ескадрилью винищувачів F-35
Пуск ракети AIM-120 AMRAAM із F-35 Lightning ll
Фото: Scott Wolff

Ізраїль планує придбати третю ескадрилью винищувачів F-35 в уряду США за майже 3 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Закупівля літаків виробництва Lockheed Martin Corp. буде профінансована у межах військової допомоги США, повідомило міністерство оборони Ізраїлю.

Світовий інтерес до F-35 різко зріс через вторгнення Росії в Україну. Минулого тижня США схвалили продаж 24 літаків Чехії, а Південна Корея заявила, що також хоче отримати більше літаків. Ізраїль першим отримав літак за межами США.

Це придбання “розширить ізраїльський парк літаків-невидимок на 25 − до 75”.

“І Lockheed Martin, і виробник двигунів Pratt & Whitney, підрозділ Raytheon Technologies, взяли на себе зобов'язання залучити ізраїльську оборонну промисловість до виробництва компонентів для літаків”, − зазначає видання.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав США прискорити підготовку льотчиків-винищувачів, щоб надати їм техніку, необхідну для оборони та контрнаступу проти Росії.

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