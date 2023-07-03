У Литві стартували міжнародні навчання Сил спеціальних операцій

Сьогодні, 3 липня, у Литві почались міжнародні навчання Сил спеціальних операцій Strong & United 2023. Вони триватимуть до 13 липня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь підрозділи спецоперацій Литви, Польщі та Німеччини. Вони проходитимуть у Клайпеді, Вільнюсі, Казлу-Руді та інших районах Литви.

Під час навчань буде проведено навчання реагування на можливі загрози в різних ситуаціях.

Вони проходитимуть у як у військовій, так і у цивільній місцевості, солдати тренуватимуться на суші, у територіальних водоймах, очікуються польоти винищувачів та вертольотів.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готується розмістити у Литві постійно 4000 солдатів.