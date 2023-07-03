Швейцарія виділяє кошти на реконструкцію близько 30 шкіл в Україні

Наша держава отримає на це 5,5 млн швейцарських франків.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс затвердив виділення додаткових 5,5 млн швейцарських франків на ремонт та реконструкцію близько 30 шкіл в Україні.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити доступ майже 15 000 школярів до гідної та безпечної освіти. Додаткові кошти виділять для фінансування проєкту "Децентралізація для покращення демократичної освіти" (DECIDE). Він передбачає встановлення безпечних багатоцільових класних кімнат для забезпечення безперервного навчання навіть під час повітряних атак ворога.

Навчальні заклади відновлюватимуть у Чернігові, Одесі й Полтаві.

"Підтримка шкіл Швейцарією є частиною плану допомоги Україні у розмірі 140 мільйонів швейцарських франків, оголошеного Федеральною радою у лютому та схваленою парламентом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський виступив і з відеозверненням до парламенту Швейцарії. Він закликав дозволити реекспорт військової техніки в Україну, заявивши, що цей крок матиме життєво важливе значення для боротьби із російським вторгненням.

Тим часом цьогоріч Швейцарія виділила щонайменше 18 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні, і плануємо постійно збільшувати цю підтримку.