У Сумах пролунали вибухи. За кілька хвилин до того у місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив у Facebook мер міста Олександр Лисенко.

"Зберігаємо спокій, перебуваємо в укриттях. Працює ППО", – йдеться у повідомленні.

Є пошкодження пʼятиповерхового житлового будинку. Загинула людина, повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак.

Оновлено. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки, повідомляє Сумська ОВА.

Попередньо 16 поранених, 1 особа загинула. Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення.

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, 22 лютого у Сумах пролунали вибухи. У повітряному просторі міста спрацювали сили Противіповітряної оборони Збройних сил України.