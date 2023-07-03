ЗАЕС вперше за чотири місяці підключили до резервної електролінії

Запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Запорізьку атомну електростанцію було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, підключення ЗАЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, оскільки останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії. Вона була необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій. До початку війни, в лютому 2022 року, в ньому було чотири лінії 750 кВ.

1 березня 2023 року було пошкоджено резервну лінію електропередач 330 кВ на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, що 1 липня Енергоатом заявив, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний.