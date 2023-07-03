На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед, - Тарнавський

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Про це повідомив у Телеграм командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують просування вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 34 одиниці військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вертоліт Ка-52, 4 танки, 3 ББМ, 2 гармати Д-30, БМ-21 "Град", 2 БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", 2 гаубиці "Мста-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено 12 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, як повідомив Генштаб, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Херсона та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.