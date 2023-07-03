Учора ворог бив по 122 населених пунктах України

У неділю, 2 липня, російські військові обстрілювали територію 10 областей України.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на Міноборони України.

Із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, крилаті ракети, тактична авіація) були атаковані 122 населених пункти та 87 об’єктів інфраструктури.

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за добу російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів, застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і вісім ударних БпЛА типу “Shahed” по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.