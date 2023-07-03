Протягом неділі 2 липня російські окупанти здійснили 75 обстрілів 20 міст і сіл Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що окупанти здійснили 75 обстрілів 20 міст і сіл регіону. Наразі зафіксовано 33 повідомлення про руйнування.

Уночі ворог тричі вдарив ракетами по Кушугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом. Є руйнування, але люди вціліли.

Фото: Юрій Малашко

"Авіацією рашисти поцілили по Оріхову, з БПЛА атакували Малинівку, 6 ударів РСЗВ по Левадному та Новодарівці, 64 артилерійських ударів прийшлося по Таврійському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, П'ятихатках, Приморському, Кам'янському", – зазначив Малашко.

Фото: Юрій Малашко

За інформацією голови ОВА, троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення: 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові.

Нагадаємо, у суботу 1 липня російська армія завдала 58 ударів по Запорізькій області. Через ворожі атаки поранення дістали троє чоловіків.