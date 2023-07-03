Наступного року на війні дрони будуть не менш важливі, ніж літаки, – Дейнега

Наступного року на війні в Україні дрони будуть не менш важливі, ніж літаки, розповів у інтервʼю LB.ua заступник міністра оборони Віталій Дейнега. За його словами, поки що в росіян є перевага в різних винаходах безпілотників.

Зокрема, в FPV-дронах, які можуть просто влетіти в кабіну військової техніки. З боку ворога такі БпЛА летять частіше, ніж із нашого, і це погано.

"Я бачу частину того, що видає там Мінцифра в рамках проєкту «Армія дронів». Там є дуже хороші речі, які є в нас і яких немає в росіян. Але насправді дрони наступного року матимуть вирішальну роль. Це дешевий спосіб зупинити дуже дорогу техніку. Дуже дешевий", – зазначив він.

Дейнега припустив, що колись зʼявиться безпілотник, що збиватиме інші безпілотники – "Шахеди" – іранські апарати, якими росіяни атакують українців. Такий винахід може зробити Shahed невигідними, але зараз вони вигідні ворогу, бо якусь кількість них ми збиваємо дешево, а якусь – ракетами, значно дорожчими ніж сам атакуючий БпЛА.

Водночас українська армія уже має деякі БпЛА для скиду боєприпасів, яких нема у ворога.

"Дуже багато їхньої техніки палимо з дуже доволі, назвімо так, специфічних дронів. Ми першими зробили морські дрони, але зараз морські дрони використовує і Росія", – додав він.

Дейнега вважає, що за можливість стати джерелом технологій між Україною і ворогом розгорнеться велика війна, "тому що ми можемо підтягнути західні мізки, якийсь західний капітал, водночас Росія може підтягнути китайські. Отут нас чекає дуже цікава історія. Я думаю, що еволюційно, скоріш за все, в дронах між нами з росіянами буде приблизно така сама різниця, як у військовій техніці. Тобто якщо ми порівнюємо, наприклад, радянську БМП і Bradley, то якщо радянська БМП потрапляє під обстріл «Градом», там усі гинуть. У Bradley гине Bradley, або ламається і підлягає якомусь відновленню, але люди лишаються живі. Bradley дорожча, але в ній хороші засоби розвідки, і в прямому бою вона може виграти і в радянського танка, і в радянської БМП і вдень, і вночі".

Про те, як технології роблять війну, читайте в текстовій версії інтервʼю на LB.ua або дивіться відео на LB.live.