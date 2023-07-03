Кіберполіцейські викрили підозрюваного у привласненні близько мільйона гривень військовослужбовців

Співробітники Кіберполіції Запорізької області підозрюють 30-річного жителя Хмельницького в тому, що він ошукував громадян під приводом пришвидшення процедури отримання посвідчень учасника бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

“Зловмисник надавав військовим реквізити банківських карт начебто третьої особи. За реквізитами вони мали оплатити послуги із пришвидшення видачі посвідки учасника бойових дій. Захисники, які мають право на оформлення таких посвідчень, переказували гроші, аби отримати відповідні документи”, – розповіли в Кіберполіції.

Уточнюється, що підозрюваний встиг таким чином ошукати 15 громадян на понад мільйон гривень.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує штраф в розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше Кіберполіція викрила організовану групу зловмисників, які створювали фішингові боти під виглядом ботів ДТЕК. Організували схему п’ятеро жителів Одещини, Київщини та один - із Росії. Під час блекаутів шахраї створювали ботів у телеграмі, яких видавали за офіційні чат-боти компанії ДТЕК.