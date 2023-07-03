На Донеччині ДБР викрило схему привласнення "бойових" доплат військовим

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які налагодили механізм фіктивної виплати "бойових" доплат військовим підрозділу, які не несли службу на передовій.

Про це повідоила пресслужба ДБР.

Схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн гривень.

Встановлено, що у списки для виплат внесли дев'ятьох військовослужбовців частини, які перебували за межами області. Вони фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.

Із березня по вересень 2022 року цим військовослужбовцям щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тисяч гривень кожному.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати. Наразі приймається рішення про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).

Четверо його підлеглих, залучених у схемі - у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 червня прийняла у другому читанні Закон №9342 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Закон передбачає, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 000 – 100 000 гривень – пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів.