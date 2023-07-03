Окупанти від початку повномасштабного вторгнення пошкодили в Україні 1582 культурних об'єкти

З 24 лютого 2022 року через дії російської армії постраждали 1582 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток спадщини.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Станом на 25 червня збитків зазнали 1582 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 585 об’єкти — зруйновані», — розповіли у міністерстві.

Лише за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 62, більшість з них на Херсонщині.

Водночас найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях. Загалом постраждали: клубні заклади – 755; бібліотеки – 598; музеї та галереї – 84; театри та філармонії – 26; заклади мистецької освіти – 119.

Нагадаємо, що у лікарні Дніпра 1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка потрапила під ракетний удар російських окупантів у Краматорську 27 червня.