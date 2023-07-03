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У Сумах оголошено День жалоби

Шістьом мешканцям зруйнованого будинку надано тимчасове житло.

У Сумах оголошено День жалоби
Фото: facebook/МВС України

У вівторок, 4 липня, у Сумах оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки дронами з боку РФ.

Про це повідомив у Телеграм міський голова Олександр Лисенко.

"Завтра, 4 липня, у місті оголошено День жалоби за загиблими. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Лисенко.

За його даними, шістьом мешканцям зруйнованого будинку надано тимчасове житло в гуртожитку. Решта розмістилися у родичів.

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Нагадаємо, що внаслідок атаки шахедів по м. Суми 2 особи загинули і 19 поранених. У закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, із них 2 - важкі в реанімації, 2 - середнього ступеня важкості. 

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