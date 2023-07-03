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Учора ворог обстрілював Харківщину з мінометів та артилерії

Постраждалих немає. 

Учора ворог обстрілював Харківщину з мінометів та артилерії
Ілюстративне фото

Минулої доби, 2 липня, ворог здійснював обстріли на Слобожанському та Куп’янському напрямках Харківщини.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове.

  • О 12:05 годині 2 липня окупанти завдали ударів по селу Курилівка Куп'янського району. Пошкоджені дахи та вікна житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає.
  • О 14:40 відбувся обстріл села Шийківка Ізюмського району.
  • О 18:50 відбувся ворожий мінометний обстріл сіл Кислівка та Кругляківка Куп’янського району. Без постраждалих.

За даними медиків екстреної допомоги, поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не було.

Піротехнічні підрозділи ДСНС в Харківській області вилучили та знешкодили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 липня, ворог обстрілював з артилерії та мінометів та з використанням авіації населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок ворожих атак поранена жінка.

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