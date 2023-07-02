Головне за день. Неділя, 2 липня

Понад 28 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, Зеленський на Одещині. Яким запам’ятається 494-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували 8 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”. “Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 липня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав Одеську область.

Президент заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. "Доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період", - написав Зеленський у Facebook.

За його словами, на нараді також обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на південному флангу Бахмутського напрямку ЗСУ рухаються вперед і мають частковий успіх, на північному − тривають бої. Ворог перекинув туди два десантно-штурмові полки.

“З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось”, − додала урядовиця.

Маляр зазначила, що “наші війська стикаються з інтенсивним спротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед”.

Армія Російської Федерації вкотре обстріляла житловий квартал Херсона.

Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік.

Також окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, поранено двох мирних людей, їх шпиталізували до лікарні.

Уламками пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

З 9 по 13 липня президент США Джо Байден планує відвідати Великобританію, Литву та Фінляндію, повідомили у Білому домі.

Байден спочатку вирушить до Лондона, де зустрінеться з королем Чарльзом III та прем’єр-міністром Ріші Сунаком, щоб “ще більше зміцнити тісні відносини між країнами”.

Потім 11-12 липня президент вирушить до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО.

13 липня президент Байден відвідає Гельсінкі й візьме участь у саміті лідерів США та скандинавських країн.

На п’яту ніч заворушень у Франції після вбивства підлітка, яке знову розпалило у країні дебати про расизм і нерівність, напруженість трохи знизилася, пише Bloomberg.

Президент Еммануель Макрон скликав на вечір неділі зустріч із прем'єр-міністеркою Елізабет Борн та іншими міністрами, щоб обговорити ситуацію.

За даними уряду, за минулу ніч було заарештовано близько 719 осіб у порівнянні з понад 1300 попередньої. Влада направила 45 тисяч поліцейських, спецбригад та військову техніку на вулиці, захоплені молоддю, яка підпалювала та нападала на офіцерів, громадські будівлі та магазини.

Економічні витрати заворушень також зростають. У суботу міністр фінансів Бруно Ле Мер заявив, що минулої ночі зазнали нападів або були пограбовані близько 10 торгових центрів, понад 200 супермаркетів, 250 тютюнових магазинів і 250 банківських відділень. Відповідно до перших оцінок страховиків, збитки від заворушень склали понад 100 мільйонів євро і ця цифра зростатиме.

Більше інформації – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!