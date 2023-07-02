ЗСУ з важкими боями, але поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, − Маляр

Російська армія наступає на декількох напрямках − Авдіївський, Мар‘їнський, Лиманський. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Скрізь зараз гаряче”, − зазначила вона.

Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку, там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна.

Маляр, додала, що на південному флангу Бахмутського напрямку ЗСУ рухаються вперед і мають частковий успіх, на північному − тривають бої. Ворог перекинув туди два десантно-штурмові полки.

“З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось”, − додала урядовиця.

Маляр зазначила, що “наші війська стикаються з інтенсивним спротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед”.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.