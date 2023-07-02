Росіянам заборонили казати колаборантам про розташування окупаційних військ

Також українців не залучають до облаштування командних пунктів ЗС РФ.

Щоб уникнути витоку інформації, російським військовим заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами, які доєдналися до окупаційних адміністрацій.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що росіяни посилюють контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим особливу увагу приділяють тому, щоб колаборанти не володіли інформацією про дислокацію підрозділів російських військ.

"Так, заборонено не лише узгоджувати з окупаційними адміністраціями місце розташування військових, але й залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що громадяни Білорусі допомагають російським загарбникам та будують фортифікаційні споруди у тимчасово окупованих Херсонській області та Маріуполі.