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Росіянам заборонили казати колаборантам про розташування окупаційних військ

Також українців не залучають до облаштування командних пунктів ЗС РФ.

Росіянам заборонили казати колаборантам про розташування окупаційних військ
Фото: EPA/UPG

Щоб уникнути витоку інформації, російським військовим заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами, які доєдналися до окупаційних адміністрацій.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що росіяни посилюють контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим особливу увагу приділяють тому, щоб колаборанти не володіли інформацією про дислокацію підрозділів російських військ.

"Так, заборонено не лише узгоджувати з окупаційними адміністраціями місце розташування військових, але й залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів", - ідеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що громадяни Білорусі допомагають російським загарбникам та будують фортифікаційні споруди у тимчасово окупованих Херсонській області та Маріуполі.

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