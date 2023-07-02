Морпіхи знищили два сховища з боєприпасами окупантів

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил знищили 10 російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба командування у Facebook.

"Минулої доби, 1 липня, морські піхотинці з 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського знищили 7 російських військових, міномет, вантажівку та сховище з боєприпасами", - зазначено в повідомленні.

Крім того, артилеристи з 406 бригади ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова завдавали вогневе ураження по загарбниках. В результаті чого було знищено 3 загарбників та сховище з боєприпасами.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - зазначають у командуванні.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по сьогодні армія ворога втратила на війні з Україною близько 229 660 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 790 російських окупантів, 10 танків та багато іншої військової техніки.