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Ворог вдарив трьома "Калібрами" зненацька близько п'ятої години ранку, – Ігнат

Сили ППО успішно зреагували на загрозу.

Ворог вдарив трьома "Калібрами" зненацька близько п'ятої години ранку, – Ігнат
Ілюстративне фото
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Сьогодні близько п'ятої ранку російські військові випустили 3 крилаті ракети "Калібр". Окупанти здійснили пуски ракет зненацька, щоб сили ППО не встигли зреагувати.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ну і "Калібри". Бачите, їх небагато, але все одно випускають і роблять це доволі приховано й зненацька. Буває так, що дуже пізно з'ясовується, що може бути такий запуск, тому що противник використовує різні носії. Такі як підводні човни, наприклад, для того, щоб завдати удару так, щоб ми не встигли приготуватися. Але ми бачимо, що і ППО, й інші складові сил оборони успішно відреагували на ті загрози і знищили й "Калібри", і "Шахеди". "Калібри" були близько п'ятої ранку, а "Шахеди" – вночі", – сказав Ігнат.

Він додав, Україна змушена долати багато викликів, бо російські загарбники обстрілюють і з реактивної артилерії, тактичної авіації, підводних та надводних носіїв.

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Нагадаємо, ворог нарощує сили і засоби для продовження ракетних атак. У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв: з ночі чергували два підводні ракетоносії, зранку ворог вивів ще один. Загальний залп "Калібрів" становить до 16 ракет.

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