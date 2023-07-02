Головне за ніч та ранок. Неділя, 2 липня

Нічна повітряна атака, 46 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, День Військово-Морських Сил ЗСУ.

По Запорізькій області росіяни за добу завдали 58 ударів.

У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Україну 8 іранськими ударними дронами типу "Shahed" та 3 крилатими ракетами "Калібр".

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, пуски 8 "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" – з Чорного моря. Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".

Усі повітряні цілі було знищено.

На Київщині внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників поранення отримав чоловік, у двох районах пошкоджені три приватні будинки.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 46 бойових зіткнень.

Упродовж доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по сьогодні армія ворога втратила на війні з Україною близько 229 660 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 790 російських окупантів, 10 танків та багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Українські військові за останній час просунулися на флангах Бахмутського напрямку, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити", - сказав він.

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. За словами Череватого, українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили. Також знищено десятки одиниць техніки ворога.

Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ.

"Вітаю бойових побратимів з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Дякую за вашу вірність, стійкість та професійність! Разом - до Перемоги!" - написав Залужний на своїй сторінці в Facebook.

День ВМС ЗСУ відновлений 12 червня 2015 року указом президента України Петра Порошенка. Його святкують в першу неділю липня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!