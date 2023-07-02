ЗСУ тиснуть на ворога на флангах біля Бахмута, - Череватий

Після верифікації ЗСУ нададуть дані по території, яку вдалося звільнити.

Українські військові за останній час просунулися на флангах Бахмутського напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити", - сказав він.

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. За словами Череватого, українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили. Також знищено десятки одиниць техніки ворога.

Нагадаємо, що 29 червня українські захисники знищили на Бахмутському напрямку російський міномет.

Також 29 червня Генштаб заявив, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку.