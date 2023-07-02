У Херсоні ЗСУ зосереджені на контрбатарейній боротьбі біля Антонівського мосту, - Гуменюк

За минулу добу на цій ділянці фронту знищено 49 окупантів.

Наразі Збройні Сили України зосереджені на контрбатарейній боротьбі в районі Антонівського мосту у Херсоні.

Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Зокрема акцент на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності - вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю", - відповіла вона.

Гуменюк додала, що за минулу добу на цій ділянці фронту знищено 49 окупантів та 15 одиниць техніки.

Напередодні в Інституті вивчення війни (ISW) вказували, що група українських військових нібито утримує позиції на лівому березі Дніпра і завдала значних втрат російським загарбникам.

Як повідомили у британській розвідці, приблизно з 23 червня українські сили відновили перекидання особового складу на східний берег річки Дніпро на Херсонщині, неподалік від зруйнованого Антонівського мосту. Бої тут посилились із 27 червня.