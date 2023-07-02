Учора ввечері у Мелітополі пролунав вибух в районі військової бази окупантів

Увечері 1 липня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух в районі військової бази росіян.

Про це повідомив в ефірі телемарафону міста Іван Федоров.

"Вчора о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога. Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога", – розповів міський голова.

Нагадаємо , 14 червня від вибуху на залізниці під Мелітополем постраждав ворожий потяг із викраденою залізною рудою.

3 червня у тимчасово окупованих росіянами Мелітополі та Бердянську пролунали вибухи.