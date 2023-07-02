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Сирський показав, як артилеристи знищили польовий склад росіян

Вони розміщались неподалік селища Ягідне Бахмутського району.

Сирський показав, як артилеристи знищили польовий склад росіян
Фото: Скрін з відео

Українські артилеристи продовжують вдало нищити озброєння російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади отримала дані про розташування польового складу з боєкомплектом росіян. Вони розміщались неподалік селища Ягідне Бахмутського району Донецької області.

Влучним пострілом українські військові поцілили у склад та знищили озброєння окупантів.

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Нагадаємо, що військові частини Командування морської піхоти за минулу добу знищили 10 російських окупантів. 

З початку широкомасштабного вторгнення по сьогодні армія ворога втратила на війні з Україною близько 229 660 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 790 російських окупантів, 10 танків та багато іншої військової техніки.

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