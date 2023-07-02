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Окупанти 16 разів обстріляли сьогодні прикордоння Сумщини

Ворог бив з мінометів, пошкоджено приватні будинки.

Окупанти 16 разів обстріляли сьогодні прикордоння Сумщини
Обстріли Сумщини, ілюстративне фото

Протягом неділі росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано 116 вибухів. 

Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. 

Ворог бив з мінометів, пошкоджено приватні будинки.

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Деталі обстрілів:

  • Глухівська громада: був обстріл з АГС ( 15 вибухів ) та мінометів (8 вибухів),
  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів),
  • Миропільська громада: ворожим БПЛА скинуто 1 ВОГ (1 вибух) також був мінометний обстріл (23 вибухів),
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (вибухів),
  • Білопільська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано обстріл з АГС (10 вибухів),
  • Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи),
  • Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів),
  • Путивльська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів). Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок, 1 приватний будинок пошкоджено.

Нагадаємо, сьогодні ворог знову завдав ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Зі ствольної артилерії російська армія обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду.

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