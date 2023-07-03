ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили ще шістьох мирних у Херсонській області

Ворог випустив понад 490 снарядів. 

За минулу добу окупанти здійснили 85 обстрілів Херсонської області, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та безпілотників. Шестеро цивільних поранені, зокрема дитина. 

По Херсону ворог випустив 35 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі сільськогосподарського підприємства та аптеку Херсонської територіальної громади", – зазначив він. 

Нагадаємо, Збройні Сили України зосереджені на контрбатарейній боротьбі в районі Антонівського мосту у Херсоні. 1 липня на цій ділянці захисники лише за добу ліквідували 49 окупантів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies