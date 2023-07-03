Росіяни поранили ще шістьох мирних у Херсонській області

За минулу добу окупанти здійснили 85 обстрілів Херсонської області, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та безпілотників. Шестеро цивільних поранені, зокрема дитина.

По Херсону ворог випустив 35 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі сільськогосподарського підприємства та аптеку Херсонської територіальної громади", – зазначив він.

Нагадаємо, Збройні Сили України зосереджені на контрбатарейній боротьбі в районі Антонівського мосту у Херсоні. 1 липня на цій ділянці захисники лише за добу ліквідували 49 окупантів.