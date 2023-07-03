Міноборони не може закуповувати безпілотники Mavic через те, що їх виготовляє Китай, – Дейнега

Міністерство оборони України не може проводити закупівлі безпілотників Mavic через те, що їх виготовляє Китай. Таку інформацію в інтервʼю LB.ua повідомив заступник міністра Віталій Дейнега.

Він зазначив, що Mavic використовуються і захисниками, і росіянами масово. Відмовитися від них на полі бою неможливо, і міністр оборони Олексій Резніков це розуміє, хоч і назвав їх "весільними дронами".

"Ладно, скажу як є. Я бачив, як він сам (Резніков – Ред.) підписував від себе «Мавік» для хлопців. Але наскільки мені пояснили (і я схильний в це вірити, хоча дрони – і це важливо – не моя тема, я не займаюсь дронами, принаймні наразі), ми не можемо купувати нічого китайського, щоб не попсувати стосунків зі Штатами. Якось так. Наскільки мені також відомо, оце словосполучення «весільні дрони» належить іншій, точно не менш відомій людині, ніж Олексій Юрійович. Вона була народжена не тут (не в Міноборони. – С.К.). Чому він це сказав? Комунікаційно він зробив помилку. Чи він розуміє, що насправді роль «Мавіків» велика? Ну, він точно не думає, що вона маленька, якщо він сам за свої гроші для когось їх купував. Тому не знаю", – додав Дейнега.

Безпілотники Mavic – розробка китайської компанії DJI. Це квадрокоптери з дистанційним керуванням для повітряної фото- та відеозйомки. На війні використовуються і для розвідки, і для штурму. Допомагають точно виявляти позиції ворога та буквально є очами військових.

Mavic для ЗСУ та інших складових Сил оборони закуповують волонтерські фонди та приватні ініціативи, нерідко військові купують їх собі самі.