Чверть українців через вторгнення Росії не можуть повернутися додому, − британське Міноборони

6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами.

За довоєнного населення в 44 мільйони чверть українців не можуть повернутися додому внаслідок вторгнення Росії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії.

Наприкінці червня українські посадовці повідомили, що відповідно до законодавства про надзвичайний стан з липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей евакуйовано 139 000 громадян.

“Це лише одна частина ширшої кризи переміщення в Україні”, − зазначили британці.

У міністерстві додали, що, згідно з оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/afjAOXkacH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 3, 2023

Нагадаємо, кількість біженців з України станом на 6 червня цього року становила у світі 6,28 млн, зокрема в Європі − 5,935 млн, з яких у Німеччині − 1 млн 69,7 тисяч і у Польщі − 992,7 тис.