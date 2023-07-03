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Чверть українців через вторгнення Росії не можуть повернутися додому, − британське Міноборони

6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами.

Чверть українців через вторгнення Росії не можуть повернутися додому, − британське Міноборони
Фото: EPA/UPG

За довоєнного населення в 44 мільйони чверть українців не можуть повернутися додому внаслідок вторгнення Росії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії.

Наприкінці червня українські посадовці повідомили, що відповідно до законодавства про надзвичайний стан з липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей евакуйовано 139 000 громадян.

“Це лише одна частина ширшої кризи переміщення в Україні”, − зазначили британці. 

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У міністерстві додали, що, згідно з оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, кількість біженців з України станом на 6 червня цього року становила у світі 6,28 млн, зокрема в Європі − 5,935 млн, з яких у Німеччині − 1 млн 69,7 тисяч і у Польщі − 992,7 тис.

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