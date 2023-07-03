ЗСУ зачищають Антонівський міст, але ворог намагається повернутися на позиції, – Гуменюк

Сили оборони продовжують зачищати позиції російських військ на Антонівському мосту, однак ворог чинить спротив та намагається зайняти їх знову.

Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ворожі позиції ми зачищаємо. Ворог з дивовижною впертістю повертається і намагається розгорнути їх знову. Тому що їм треба виконати наказ та зімітувати бурхливу діяльність, яку не можуть продемонструвати на Запорізькому та Східному напрямках", – сказала Гуменюк.

За її словами, зачищення цієї території відбувається у контрбатарейний спосіб.

Водночас окупанти намагаються збільшити кількість обстрілів: за минулу добу у світлу пору – майже 50 обстрілів, вночі – близько 40. Застосовують також керовані авіабомби, зокрема проти Херсона.

Нагадаємо, Антонівський міст, розташований між Херсоном і Олешками, має стратегічне значення. У перші дні війни за нього відбувалися запеклі бої, українські захисники були змушені відступити, але не підірвали об'єкт.

У британській розвідці вважають, що цей міст був головною вразливістю для російських сил. Це один із двох пунктів, якими Росія могла постачати або відводити свої війська через Дніпро на територію, яку вона окупувала на захід від річки.

12 листопада 2022 року окупанти під час відступу підірвали Антонівський міст і зайняли оборону вздовж лівого берега Дніпра, повідомляв пресцентр оперативного командування "Південь".

1 липня 2023 року міноборони Великої Британії у розвідувальному огляді заявило, що на лівому березі Дніпра з кінця червня активізувалися бої, навколо Антонівського мосту вони, напевно, ускладнені повінню, руйнуваннями і залишками руйнувань Каховської дамби.