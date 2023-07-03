РФ уночі атакувала Кіровоградську область, протягом доби била по ще 10 областях

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги на території Хмельницької області сили протиповітряної оборони знищили ударні БпЛА типу "Шахед". За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

Кіровоградську область вночі росіяни атакували ворожими дронами Shahed-136/131. Працювала ППО. Постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

По Сумській вночі та вранці ворог здійснив пʼять обстрілів. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Середино-Будська, Білопільська, Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (чотири вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.

По Чернігівській за добу було три обстріли. Ворог мінометами вдарив по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Без жертв та руйнувань.

У Луганській протягом доби були потужні удари з повітря по Діброві, Білогорівці, Новолюбівці. Під щоденними обстрілами перебуває Невське. Ворог активізувався поблизу Новоселівського. Не припиняє спроб просунутися в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 113 обстрілів (519 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані Харкіського району та Вовчанська Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове. Вчора окупанти завдали ударів по Курилівці. Пошкоджено житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає. Також вчора – ворожий мінометний обстріл Кислівки та Кругляків. Без постраждалих.

У Дніпропетровській вночі захисники з ПвК "Схід" збили безпілотник. Вчора протягом дня агресор двічі вгатив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Нікополю і Марганецькій громаді. Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Постраждала 86-річна жінка: мінно-вибухова травма та осколкове поранення. У місті Нікополь пошкоджені девʼять приватних будинків, сім господарських споруд, авто. Понівечені газогін, лінія електропередач.

У Запорізькій окупанти здійснили 75 обстрілів 20 міст і сіл. Наразі зафіксовано 33 повідомлення про руйнування. Вночі ворог тричі вдарив ракетами по Кушугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом. Є руйнування, але люди вціліли. Авіацією росіяни поцілили по Оріхову, з БпЛА атакували Малинівку, провели шість ударів ракетними системами залпового вогню по Левадному та Новодарівці, 64 артилерійських ударів прийшлося по Таврійському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, П'ятихатках, Приморському, Кам'янському. Троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення: 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові.

У Донецькій минулої доби окупанти обстріляли населені пункти: Курахове, Торецьк, Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Новий Комар, Краматорськ, Білокузминівку, Благодатне. Пошкоджено 18 житлових будинків, резервуар для азоту, обладнання шахти "Торецька", два гаражі, будівлю хлібзаводу, будівлю зерносховища. За добу двоє цивільних загинули, троє поранених.

У Миколаївській сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили два ударних БпЛА Shahed-136/131, а протягом 2 липня – один ударний БпЛА "Ланцет". Вчора ворог здійснив артилерійський обстріл берегової смуги Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 85 обстрілів (490 снарядів), з них по Херсону – девʼять обстрілів (35 снарядів). Окупанти поцілили у райони 28 населених пунктів області, будівлі ферми у Садовому, будівлю аптеки та площу у Херсоні. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення, зокрема дитина. У Посад-Покровському під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення. Лікарі надали постраждалому першу медичну допомогу.

Нагадаємо, протягом неділі 2 липня Збройні сили ліквідували близько 600 російських окупантів. Втрати російської армії у війні з Україною сягнули близько 230 260 осіб.