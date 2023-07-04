Поки Україна перебуває у стані війни, вона не може стати членом НАТО, - Шольц

Поки Україна перебуває у стані війни, вона не може стати членом НАТО.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Румунії Марчелем Чолаку, передає CNN.

Шольц додав, що критерії членства в НАТО включають "відсутність відкритих прикордонних конфліктів".

Канцлер відзначив, що українські сили "досі діяли дуже чітко та організовано" у війні. За його словами, він "ніколи не очікував, що все зміниться за один день", але додав, що українські сили оборони планували операції "дуже цілеспрямовано".

Тим часом Чолаку сказав, що Румунія очікувала, що війна закінчиться українським контрнаступом, але змушена була зважати на більш затяжні бойові дії.

Канцлер Німеччини наголосив, що підтримка України з боку НАТО продовжуватиметься, і що ФРН "створила умови для підтримки України навіть упродовж тривалого часу, якщо війна триватиме довго". Шольц сказав, що багато країн зможуть підтримати Київ "один, два, три, а якщо знадобиться, більше років, бо ми не знаємо, як довго триватиме війна".

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий. Таку ж думку озвучував глава британського оборонного відомства Бен Воллес.

Тим часом українським прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що вступ України в НАТО підтримують 20 членів Альянсу. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для Європи буде самогубством не прийняти нашу державу до блоку після закінчення війни.