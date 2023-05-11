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У ПАРЄ зареєстрували проєкт резолюції про засудження ідеології та практики рашизму в Європі

Також Олександр Мережко хотів зареєструвати пропозицію з прийняття резолюції ПАРЄ під назвою "Про необхідність визнання Владіміра Путіна терористом". 

У ПАРЄ зареєстрували проєкт резолюції про засудження ідеології та практики рашизму в Європі
Фото: Макс Требухов

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зареєстрував у ПАРЄ проєкт резолюції про засудження ідеології та практики рашизму в Європі.

Про це Мережко написав на своїй фейсбук-сторінці.

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"Дуже дякую всім колегам, які підтримали. Бо це важливо. Треба чітко засудити ідеологію і практику рашизму. І в Європі мають знати і вживати цей термін. Причому Верховна Рада у своїй постанові звернулася до ПАРЄ з проханням засудити рашизм. Так само як колись було засуджено нацизм прийде час і буде засуджено рашизм", - підкреслив Мережко.

Він додав, що хотів зареєструвати пропозицію з прийняття резолюції ПАРЄ під назвою "Про необхідність визнання Владіміра Путіна терористом". 

Але отримав відповідь з офісу Парламентської асамблеї Ради Європи, у якій ішлося про те, що "застосовувати слово "терорист" по відношенню до глави держави є образливим". 

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії: Росія і Білорусь спільно відповідатимуть за злочини. Також асамблея визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей Росією.

Крім того, Україна готує резолюцію про культурний геноцид, який чинить Росія на окупованих територіях.

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