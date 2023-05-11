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Уряд ПАР вивчає інформацію про те, що Південна Африка постачала зброю Росії

"Це питання розглядаємо, і згодом ми зможемо поговорити про це", - сказав президент Сиріл Рамафоса.

Уряд ПАР вивчає інформацію про те, що Південна Африка постачала зброю Росії
Фото: EPA/UPG

Уряд президента Південно-Африканської республіки Сиріла Рамафоси розслідує повідомлення про те, що Південна Африка відправила зброю до Росії, передає The Guardian.

"Це питання розглядаємо, і згодом ми зможемо поговорити про це", - сказав Рамафоса у відповідь на запитання лідера опозиції в парламенті ПАР.

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До цього посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив на брифінгу у четвер південноафриканським ЗМІ, що Вашингтон вважає, начебто російське судно доставило зброю та боєприпаси з Південної Африки у грудні.

За словами Брігеті, офіційні особи США стурбовані нейтралітетом, який декларує Південна Африка щодо війни Росії в Україні.

"Серед того, що ми відзначили, було стикування російського вантажного корабля Lady R у Саймонс-Тауні в період з 6 по 8 грудня 2022 року, на якому, як ми впевнені, було завантажено зброю, боєприпаси… назад до Росії", - зазначив посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

Згодом стало відомо, що РФ провезла через Босфор у Чорне море нову партію військової техніки вантажним судном Sparta IV із Сирії.

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