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Google інтегрує штучний інтелект до свого пошуковика

Найближчим часом доступ до нього отримають користувачі зі США зі списку очікування.

Google інтегрує штучний інтелект до свого пошуковика
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Компанія Google оголосила, що інтегрує генеративний штучний інтелект (ШІ) у свою пошукову систему – в найближчі тижні доступ отримають користувачі зі США зі списку очікування.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на BBC та Reuters.

Зазначається, що завдяки інтеграції ШІ до пошукової системи у рамках Search Generative Experience користувачі зможуть отримувати відповіді на довільні запити.

Протягом найближчих тижнів система буде доступна лише для обмеженої кількості користувачів у США. Під час цього етапу Google буде відстежувати якість, швидкість і вартість результатів пошуку.

Компанія також повідомила, що видаляє список очікування для чатботу Bard, який буде запущений англійською мовою у 180 країнах. Згодом планується розширити його підтримку до 40 мов. Крім того, у Google заявили, що незабаром чат-бот зможе відповідати на запити не лише текстом, але й зображеннями.

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Reuters наводить приклад роботи Search Generative Experience. Так, за запитом "погода в Сан-Франциско", пошуковик вкаже користувачеві на прогноз на вісім днів.

Натомість на запит про те, який одяг вдягнути в місті, він надасть розширену відповідь, згенеровану штучним інтелектом. "Вам слід взяти з собою кілька шарів одягу, зокрема сорочку з короткими рукавами і легкий светр або куртку на день", – йдеться у продемонстрованій відповіді.

На початку року конкурент Google, Microsoft, додала GPT-4 від OpenAI у свою пошукову систему Bing.

Нагадаємо, що українське Мінцифри та Google запускають безкоштовний курс про штучний інтелект – "Основи АІ". Він стартує 16 травня і триватиме до 8 червня.

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