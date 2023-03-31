Італія заблокувала ChatGPT: занепокоєна обробкою персональних даних своїх громадян

OpenAI має вжити відповідні заходи, інакше лабораторію можуть оштрафувати до 20 мільйонів євро або 4% загального глобального річного обороту

Італія заблокувала чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT. Країна тимчасово обмежила обробку даних користувачів американською компанією OpenAI. OpenAI розробила ChatGPT та керує платформою.

Про це йдеться на сайті Національного управління із захисту персональних даних Італії.

У відомстві зазначили, що ChatGPT не може продовжувати обробку даних, порушуючи закони про конфіденційність. Також управління заявило про початок розслідування обставин справи.

20 березня з'явилася інформація про витік даних. Тоді у вільному доступі опинилася інформація про оплату послуг передплатниками.

Італійський регулятор наголосив, що користувачів і всіх зацікавлених осіб недостатньо інформують. Також відсутня правова база, яка би виправдовувала масовий збір і зберігання персональних даних.

Також Нацуправління із захисту персональних даних Італії заявило, що чат-бот не має жодного механізму перевірки віку, оскільки це наражає дітей на "ризик отримання відповідей, які абсолютно не відповідають їхньому віку та поінформованості, навіть незважаючи на те, що послуга нібито адресована користувачам старшим ніж 13 років відповідно до умов обслуговування OpenAI".

Лабораторія OpenAI не зареєстрована у Євросоюзі, проте має представника у Європейській економічній зоні. Він повинен буде повідомити італійського регулятора протягом 20 днів про заходи, які зроблять для виконання наказу. Інакше OpenAI можуть оштрафувати до 20 мільйонів євро або 4% загального глобального річного обороту.

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск і ще понад 1000 технічних лідерів закликали пригальмувати зі створенням потужного штучного інтелекту. Вони вважають, що спершу варто розробити протоколи безпеки, а вже потім займатися їх розробкою.