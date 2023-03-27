На телеграм-канал заступника Кличка здійснили кібератаку

На телеграм-канал заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петра Оленича здійснили кібератаку.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міськдержадміністрації.

"На Telegram-канал керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича відбулась атака, вся інформація була видалена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські хакери атакували українську судову систему. За інформацією Держспецзв’язку, росіяни використовують торент-трекери для хакерських атак.