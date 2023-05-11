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Зеленський призначив посла України в Нідерландах

Раніше Олександр Карасевич обіймав посаду гендиректора Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП.

Зеленський призначив посла України в Нідерландах
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення українського посла в Королівстві Нідерланди.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Призначити Карасевича Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", - йдеться в повідомленні.

Раніше Карасевич обіймав посаду генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента. Він також був у складі робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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Нагадаємо, 27 вересня 2022 року Зеленський звільнив з посади посла в Нідерландах Максима Кононенка, а 17 березня 2023 року призначив його послом в Естонії.

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