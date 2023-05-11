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Сербія відмовилася від спрощеного надання громадянства росіянам, щоб не втратити безвіз із ЄС, - Financial Times

Європейська влада ще торік дала рекомендації Белграду утриматися від надання громадянства іноземцям за інвестиції.

Сербія відмовилася від спрощеного надання громадянства росіянам, щоб не втратити безвіз із ЄС, - Financial Times
Фото: Twitter/Serbian Government

Влада Сербії відмовилася від спрощеної процедури видачі громадянства іноземцям, які прожили в країні лише один рік.

Як пише Financial Times, рішення ухвалене після того, як Єврокомісія попередила Белград, що це може призвести до скасування безвізового режиму Сербії з Євросоюзом, який працює з 2009 року, передає "Радіо Свобода".

У березні МВС Сербії розробило законопроєкт, згідно з яким подати заяву на громадянство можуть іноземці, які рік жили в країні з посвідкою на проживання та офіційно працювали в сербській компанії або були самозайнятими.

Зараз для отримання сербського паспорта необхідно прожити у країні не менш як пʼять років.

Однак, Єврокомісія попередила, що в разі ухвалення такого законопроєкту безвізовий режим із Сербією може бути призупинений через "ризики безпеки для ЄС". У заяві Єврокомісії наголошується, що європейська влада ще торік дала чіткі рекомендації Белграду "відмовитися чи утриматися від ухвалення схем громадянства за інвестиції".

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На думку опитаних FT експертів, сербський уряд, імовірно, відкличе законопроєкт.

Влада Сербії, швидше за все, домагатиметься продовження посвідки на проживання для приблизно 200 тисяч росіян, які прибули в країну з лютого 2022 року, вважає Єлена Джанкіч, співдиректорка аналітичного центру Global Citizenship Observatory.

Нагадаємо, що Сербія залишилася єдиною країною-кандидаткою в члени ЄС, яка не запровадила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Офіційно Белград засудив війну, але відмовився запроваджувати санкції, посилаючись на "традиційні звʼязки між двома державами".

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