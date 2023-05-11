Сербія відмовилася від спрощеного надання громадянства росіянам, щоб не втратити безвіз із ЄС, - Financial Times

Європейська влада ще торік дала рекомендації Белграду утриматися від надання громадянства іноземцям за інвестиції.

Влада Сербії відмовилася від спрощеної процедури видачі громадянства іноземцям, які прожили в країні лише один рік.

Як пише Financial Times, рішення ухвалене після того, як Єврокомісія попередила Белград, що це може призвести до скасування безвізового режиму Сербії з Євросоюзом, який працює з 2009 року, передає "Радіо Свобода".

У березні МВС Сербії розробило законопроєкт, згідно з яким подати заяву на громадянство можуть іноземці, які рік жили в країні з посвідкою на проживання та офіційно працювали в сербській компанії або були самозайнятими.

Зараз для отримання сербського паспорта необхідно прожити у країні не менш як пʼять років.

Однак, Єврокомісія попередила, що в разі ухвалення такого законопроєкту безвізовий режим із Сербією може бути призупинений через "ризики безпеки для ЄС". У заяві Єврокомісії наголошується, що європейська влада ще торік дала чіткі рекомендації Белграду "відмовитися чи утриматися від ухвалення схем громадянства за інвестиції".

На думку опитаних FT експертів, сербський уряд, імовірно, відкличе законопроєкт.

Влада Сербії, швидше за все, домагатиметься продовження посвідки на проживання для приблизно 200 тисяч росіян, які прибули в країну з лютого 2022 року, вважає Єлена Джанкіч, співдиректорка аналітичного центру Global Citizenship Observatory.

Нагадаємо, що Сербія залишилася єдиною країною-кандидаткою в члени ЄС, яка не запровадила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Офіційно Белград засудив війну, але відмовився запроваджувати санкції, посилаючись на "традиційні звʼязки між двома державами".