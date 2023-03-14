Міністр економіки Сербії закликав владу країни запровадити санкції проти РФ

Міністр економіки Сербії Раде Баста закликав владу країни запровадити санкції проти Росії.
Про це він написав у “Фейсбуці”.
“Наша країна вже дорого платить за те, що не запроваджує санкції проти Росії, і стає нестійкою”, - написав Баста.
Він зазначив, що бачить, як чинять тиск на президента Сербії Олександра Вучича з цього питання.
Саме тому міністр економіки Сербії виступає за введення санкцій щодо Росії. Він звернувся до уряду Сербії та всіх міністрів зробити заяву з цього питання.
Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російська влада стурбована втратою важелів впливу на Сербію. РФ багато років намагалася інтегрувати країну в російську сферу впливу.
Нагадаємо, нещодавно журналісти з’ясували, що Росія працевлаштувала у Сербії низку своїх дипломатів, яких вислали із ЄС. Від початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця 2022 року країни Євросоюзу вислали майже 500 російських дипломатів та адміністративних співробітників.