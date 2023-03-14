Міністр економіки Сербії закликав владу країни запровадити санкції проти РФ

Він вважає, що його країна вже платить велику ціну за відмову запровадити санкції проти Росії.

Міністр економіки Сербії Раде Баста закликав владу країни запровадити санкції проти Росії.

Про це він написав у “Фейсбуці”.

“Наша країна вже дорого платить за те, що не запроваджує санкції проти Росії, і стає нестійкою”, - написав Баста.

Він зазначив, що бачить, як чинять тиск на президента Сербії Олександра Вучича з цього питання.

Саме тому міністр економіки Сербії виступає за введення санкцій щодо Росії. Він звернувся до уряду Сербії та всіх міністрів зробити заяву з цього питання.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російська влада стурбована втратою важелів впливу на Сербію. РФ багато років намагалася інтегрувати країну в російську сферу впливу.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з’ясували, що Росія працевлаштувала у Сербії низку своїх дипломатів, яких вислали із ЄС. Від початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця 2022 року країни Євросоюзу вислали майже 500 російських дипломатів та адміністративних співробітників.