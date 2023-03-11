Дмитро Кулеба назвав лицемірством те, що Зеленському відмовили у виступі на врученні "Оскара"

Така сама ситуація була і минулого року.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав лицемірством рішення не запрошувати президента Володимира Зеленського на церемонію вручення "Оскара", де одним із головних претендентів на перемогу в номінації "найкращий іноземний фільм" є антивоєнна стрічка "На Західному фронті без змін".

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю BILD am SONNTAG.

"Я думаю, що якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - сказав він.

Кулеба зазначив, що не сумнівається в якості фільму та не піддає сумніву те, що він гідний премії "Оскар".

"Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу: люди, якщо ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви п'єте шампанське, одягаєте красиві сукні та діаманти, хтось інший не хоче чути реальну історію з війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", - заявив керівник українського МЗС.

Раніше Американська академія кіномистецтва відхилила пропозицію про виступ Зеленського на церемонії вручення премії. Така сама ситуація була і минулого року. З початку повномасштабної війни проти України Зеленський виступав, серед іншого, на церемоніях вручення "Золотого глобуса", "Греммі" та на відкритті Берлінського кінофестивалю.