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На Ставці у Зеленського обговорили можливість посилити позиції в Бахмуті

Також ішлося про потреби в боєприпасах.

На Ставці у Зеленського обговорили можливість посилити позиції в Бахмуті
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

10 березня відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський, ішлося, зокрема, про можливість посилення позицій у Бахмуті.

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"Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, учасники Ставки також обговорили відповіді на удари російських терористів. Ішлося про захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини та потреби війська в боєприпасах.

Нагадаємо, напередодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає, оскільки кожен день дає час підготувати резерви і підготуватися до наступу.

У Міноборони заявили, що Росія продовжує інформаційну атаку щодо Бахмута і дискредитує командувача Сухопутних військ.

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