Недоброчесні співробітники ДП "Антонов" завдали йому збитків на понад 48,7 млн грн.

До правоохоронних органів направили 13 матеріалів про протиправні дії.

Від травня 2022 року недоброчесні співробітники держпідприємства "Антонов" завдали йому збитків на понад 48,7 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДП у фейсбуці.

За вказаний період до правоохоронних органів скерували 13 матеріалів про протиправні дії.

"ДП "АНТОНОВ" постійно співпрацює з правоохоронним органами та сприяє розкриттю злочинів, оскільки саме встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності дозволяє захистити інтереси підприємства, стягнути з винних осіб заподіяну шкоду. На думку підприємства, саме розкриття злочинів та направлення справ до суду є належною профілактикою для осіб, схильних до неправомірного заволодіння коштами (майном) державного підприємства", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, колишній директор з правових питань ДП "Антонов" та директор адвокатського об’єднання 10 березня отримали підозри щодо розтрати 18 млн грн.

Крім цього, Служба безпеки України повідомила про підозру екскерівникам держпідприємства, чиї дії призвели до знищення літака "Мрія" російськими окупантами.