​Не там шукає ворога грузинська влада, – в МЗС відреагували на недружні заяви політиків Грузії

За останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни.

“Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада. Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів”, – наголосив Ніколенко.

Він додав, що Україна високо цінує підтримку грузинів в той час, коли українці б’ються за свою незалежність.

“Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього”, – зазначив він.

Нагадаємо, 8 березня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтримав грузинських протестувальників у їхній боротьбі проти закону про “іноземних агентів”. У відповідь прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив президента України у втручанні у внутрішні справи країни через підтримку протестувальників.

Раніше віцеспікер парламенту Грузії Гія Вольський заявив, що за масовими протестами в країні буцімто стоять прихильники Міхеїла Саакашвілі, які брали участь у військових діях в Україні.