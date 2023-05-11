Букмекерська компанія Parimatch остаточно закриває український підрозділ

Гемблінговий холдинг Parimatch звільнив усіх працівників "Parimatch Україна" та остаточно закриває компанію.

Про це повідомила колишня СЕО Наталія Гілевич.

"12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії. Бажаю всім колегам знайти нові проєкти, де буде корисним ваш досвід", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, 10 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб, повʼязаних із гральним бізнесом. До списку потрапив і український Parimatch.

12 березня Parimatch припинила операційну діяльність: платформа для клієнтів стала недоступна, а сайт найбільшого букмекера України pm.ua заблоковано.

Коментуючи рішення РНБО, компанія заявила, що за два роки сплатила понад 850 млн гривень податків, зборів і ліцензійних платежів до держбюджету України. Також компанія наголосила, що з початку війни бренд Parimatch припинив діяльність на території Росії.

8 травня Бюро економічної безпеки повідомило, що арештувало 166 млн грн, які хотіла приховати "відома підсанкційна букмекерська компанія".

Слідство заявляє, що незаконна діяльність цих компаній призвела до ухилення від сплати податків на майже 1 млрд грн. Слідство не називає букмекерську компанію. Проте в березні під санкції потрапили "Паріматч", "Покерматч.ЮА" і "Поінтлото". Із них букмекер – тільки "Паріматч". У ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (1xBet) забрали ліцензію ще восени минулого року.