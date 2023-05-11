Науковці порахували, що експорт російської сирої нафти впав на 15,6 млрд

У 1 кварталі 2023 року порівняно з четвертим кварталом 2022-го він становить 40% від загального падіння експорту товарів.

Науковці порахували, що експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у вартісному вираженні впав на 15,6 мільярда доларів у 1 кварталі 2023 року порівняно з четвертим кварталом 2022-го і становить 40% від загального падіння експорту товарів.

Про це повідомляє papers.ssrn.com.

Зазначається, що доходи бюджету РФ від вуглеводневої сировини в 1 кварталі 2023 року були на 47% нижчими, ніж у попередньому кварталі.

"Незважаючи на це, наші висновки також вказують на порушення ліміту цін і підкреслюють нагальну потребу в більш суворому контролі. Зокрема, експортні ціни в критично важливому тихоокеанському порту Козьміно становили близько 73 доларів за барель у 1 кварталі 2023 року, при цьому 96% обсягів було продано вище порогової позначки 60 доларів за барель, тоді як значна частка поставок продовжує здійснюватися західними власниками або застрахованими компаніями. судини. Грунтуючись на нашому аналізі, ми дійшли висновку, що найважливішим напрямком політики санкцій у майбутньому має бути виконання існуючих санкцій щодо російської нафти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2022 році експорт російської нафти впав до мінімуму через санкції. Вантажі, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, які стали порятунком для російських поставок, витіснених з Європи, скоротилися втретє поспіль.