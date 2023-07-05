Болгарія більше не закриватиме очі на спроби Росії впливати на її внутрішню політику, – прем’єр країни

Болгарія більше не закриватиме очі на спроби Росії впливати на її внутрішню політику та підривати її інститути.

Про це в інтервʼю Politico заявив прем'єр країни Ніколай Денков.

Глава уряду зазначив, що збирається провести реформу спецслужб, аби викорінити з силових структур Болгарії російську агентуру. Він також заявив, що має намір покласти край бездіяльності правоохоронних органів, які заплющують очі на підривні дії Росії всередині країни, зокрема, коли справа доходить до розслідування втручання Москви.

Він також згадав про багаторічну бездіяльність силових структур після серії диверсій на арсеналах та військових заводах Болгарії, які розпочалися у 2011 році.

За словами Денкова, поки реформа спецслужб зустрічає протидію президента Болгарії Румена Радева, якого вважають проросійською фігурою.

Зараз новий уряд планує внести законодавчі зміни, які допоможуть обійти протидію президента.

Нагадаємо, раніше болгарський прем’єр назвав проросійську партію неофашистською через заклики до насильства. Політсила “Вазраждане” та її лідер Костадін Костадінов останнім часом загострюють агресивну риторику.

Також Болгарія не виключає причетності Росії до вибуху на заводі боєприпасів. Після вибуху прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков розпорядився перевірити всі збройові заводи в країні.